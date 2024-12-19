В Прикамье строительство центра Wildberries завершат на год позже

Статус приоритетного инвестиционного проект логистического центра «Вайлдберриз» получил в 2023 году. Компания обязалась вложить в возведение объекта 8,5 млрд руб. Строительство планировалось завершить в 2027 году. Общая площадь объекта составит 170 тыс. кв. м, он будет включать административно-бытовую часть.