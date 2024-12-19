96,4 тысячи квадратных метров жилья в Новосибирске ввели в эксплуатацию в ноябре

В Новосибирской области за ноябрь 2024 года было введено 96,4 тысячи квадратных метров жилья. Данные Росстата привел эксперт по недвижимости Сергей Николаев.
Отмечается, что это самый низкий показатель за весь 2024 год. В сравнении с октябрем этого же года объем ввода упал на 29,5%, в сравнении с 2023 годом — в 2,2 раза.
В рейтинге регионов по общему объему ввода жилья Новосибирская область сместилась с 11 на 13 место.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что продажи жилья в новосибирских новостройках упали в 2,4 раза за год. В сравнении с 2021 годом этот показатель упал на 90%.