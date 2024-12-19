Путин, помоги: владивостокцы просят президента остановить бесконтрольную застройку

Боль местных жителей — единственный детский сад на весь микрорайон, который был рассчитан всего на 100 детей. Он построен в 1954 году и изрядно обветшал. В 1983 году начали строить новое дошкольное учреждение, но стройка остановилась.
Однако на Змеинке массово возводят высотные жилые комплексы, ради них вырубают лес, в том числе на сопке, которую местные жители предпочли бы видеть благоустроенной парковой зоной. Локальных общественных пространств в микрорайоне нет, кроме платной зоны отдыха с беседками и мангалами у моря, купаться в этой зоне нельзя — вода загажена из-за стоянки катеров и яхт. В соседнем микрорайоне есть сопка Бурачка с видовой площадкой и детской игровой зоной, но туда ещё надо доехать, а общественным транспортом Змеинка обеспечена не очень обильно.
За сохранение дубовой рощи на сопке Змеиной и благоустройство парка жители собрали более 1000 подписей, но эта общественная активность ни к чему не привела, в микрорайоне строят дома, а не зоны отдыха и социальные объекты. Жители Змеинки обращают внимание, что такое игнорирование общественного мнения — ситуация для Владивостока не новая. В качестве примера горожане приводят запрос жителей на строительство спортивного комплекса в районе улицы Спортивной, где вместо стадиона, о котором напоминает название трамвайной остановки, вырос вещевой рынок. Торговые объекты сейчас демонтируют, но вместо спортивного объекта, который тут был задуман исторически, будут строить очередной жилой квартал.
Администрация Владивостока сейчас добивается передачи в муниципальную собственность недостроенного детского сада на Зои Космодемьянской, 18, чтобы обеспечить местных детей местами в дошкольном учреждении. Руины заброшенного недостроя ветшают, готовность детского сада раньше оценивалась всего в 19%, учреждение отстроят заново. Строительство жилых комплексов, очевидно, идёт быстрее.
Ранее обращение к Путину подготовили в виде петиции жители Надеждинского района Приморского края. Там тоже идёт интенсивное жилищное строительство, коттеджные посёлки и жилые комплексы перегружают электрические линии муниципалитета настолько, что аварии происходят еженедельно, а устранение их может занимать более суток.
Напоминаем, «Прямая линия» Владимира Путина начнётся сегодня, 19 декабря, в 12:00 по московскому времени. Проблемы жилья, образования и науки обозначены как приоритетные для эфира.