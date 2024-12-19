Путин, помоги: владивостокцы просят президента остановить бесконтрольную застройку

За сохранение дубовой рощи на сопке Змеиной и благоустройство парка жители собрали более 1000 подписей, но эта общественная активность ни к чему не привела, в микрорайоне строят дома, а не зоны отдыха и социальные объекты. Жители Змеинки обращают внимание, что такое игнорирование общественного мнения — ситуация для Владивостока не новая. В качестве примера горожане приводят запрос жителей на строительство спортивного комплекса в районе улицы Спортивной, где вместо стадиона, о котором напоминает название трамвайной остановки, вырос вещевой рынок. Торговые объекты сейчас демонтируют, но вместо спортивного объекта, который тут был задуман исторически, будут строить очередной жилой квартал.