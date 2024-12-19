Новые трамваи в Волгограде перевезли 2 миллиона пассажиров за полгода

«Невский» вмещает до 205 пассажиров, оснащен двумя кабинами и дверьми по обе стороны бортов, что позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. «Львенок» способен перевезти до 150 пассажиров за раз, оснащен USB-розетками для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля и механическими аппарелями для маломобильных категорий пассажиров и мам с детскими колясками.