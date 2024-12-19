Новые трамваи в Волгограде перевезли 2 миллиона пассажиров за полгода

Транспортники подвели итог за 6 месяцев работы современных трамваев. По данным городской администрации, за первые полгода работы они перевезли 2 млн 86 тыс. пассажиров.
Напомним, что новые трамваи были приобретены в рамках инвестиционного соглашения между регионом, администрацией областного центра и компанией «ЭлектроТранспортПлюс». Это модели «Львенок» и «Невский».
В июне благодаря первой партии вагонов удалось полностью обновить старую технику на маршруте № 2. В октябре аналогичная замена произошла на маршруте № 10. На линию скоростного трамвая после ее масштабной реконструкции современные вагоны вышли в ноябре. Всего в Волгоград было поставлено 62 новых трамвая — 38 для работы на линии СТ, 24 — для обслуживания других маршрутов.
«Невский» вмещает до 205 пассажиров, оснащен двумя кабинами и дверьми по обе стороны бортов, что позволяет эксплуатировать трамвай на линиях, не оснащенных разворотными кольцами, а также в условиях ремонта путей. «Львенок» способен перевезти до 150 пассажиров за раз, оснащен USB-розетками для зарядки мобильных устройств, системой климат-контроля и механическими аппарелями для маломобильных категорий пассажиров и мам с детскими колясками.
Обновление трамвайного парка города входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда. А задачи дальнейшего развития транспортной инфраструктуры города-миллионника на днях были рассмотрены на совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова. Он подчеркнул, что успехи в этом направлении отмечены на уровне Федерации.
Имеется в виду, что только за последние годы удалось вывести на маршруты около 500 единиц нового транспорта, включая троллейбусы, автобусы, электробусы, трамваи. Таким образом, городской парк обновлен более чем на 80%.