Стоимость проезда в Магнитогорске с 1 января вырастет до 40 рублей

При этом для горожан предусмотрены значительные скидки и компенсации. Например, граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет), при наличии социальной карты смогут воспользоваться 30 бесплатными поездками ежемесячно. За каждую следующую поездку им будет компенсировано 15 рублей из городского бюджета.
Пожилым садоводам также сохранили возможность бесплатного проезда к своим дачным участкам на сезонных автобусных маршрутах. Действуют льготы и для школьников, а также для студентов, обучающихся очно в государственных учебных заведениях. Как и ранее, 15 рублей от стоимости разовой поездки будут возмещаться из бюджета города.
Предприятие предлагает горожанам разнообразные способы экономии на проезде, включая оплату банковскими картами (стоимость поездки снижается до 38 рублей), покупку электронных проездных билетов и использование системы бесплатных пересадок в течение часа. Таким образом, средняя стоимость поездки может составить всего 29 рублей.