Стоимость проезда в Магнитогорске с 1 января вырастет до 40 рублей

Пожилым садоводам также сохранили возможность бесплатного проезда к своим дачным участкам на сезонных автобусных маршрутах. Действуют льготы и для школьников, а также для студентов, обучающихся очно в государственных учебных заведениях. Как и ранее, 15 рублей от стоимости разовой поездки будут возмещаться из бюджета города.