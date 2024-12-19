«Уральские локомотивы» отсудили 290 миллионов у структуры Siemens

— Взыскать с ООО «Сименс Мобильность» в пользу ООО «Уральские Локомотивы» неустойку в сумме 291 958 429 рублей, с продолжением начисления неустойки начиная с 19 марта 2024 исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства по поставке, — рассказали в суде.