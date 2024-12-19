«Уральские локомотивы» отсудили 290 миллионов у структуры Siemens

Компания «Уральские локомотивы» смогла отсудить 291 миллиона рублей ООО «Сименс Мобильность», входящую в Siemens. Деньги были взысканы за отказ от поставок и обслуживания. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области.
— Взыскать с ООО «Сименс Мобильность» в пользу ООО «Уральские Локомотивы» неустойку в сумме 291 958 429 рублей, с продолжением начисления неустойки начиная с 19 марта 2024 исходя из размера 0,02% в день по день фактического исполнения обязательства по поставке, — рассказали в суде.
Помимо этого, инстанция обязала компанию исполнить договор и поставить комплекты оборудования.
Завод «Уральские локомотивы» появился в 2010 году. Он являлся совместным предприятием немецкого концерна Siemens и группы «Синара — транспортные машины». В мае 2022 бизнес в России иностранная компания решила закрыть.