В Хабаровском крае ускорили движение поездов на БАМе

Двухпутный перегон Талума — Дюгабуль на линии Тында — Хани в Амурской области проходит вдоль реки Нюкжа с одной стороны и рядом с отвесным склоном с другой. Чтобы защитить стальную колею, альпинисты смонтировали 64 тыс. квадратных метров металлической сетки на откосы полувыемки. Такое защитное покрытие с тросовой обвязкой, анкерным креплением и устройством камнеулавливающих барьеров исключает падение камней и осыпей со скалы на путь.