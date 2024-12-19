В Хабаровском крае ускорили движение поездов на БАМе

Строительное подразделение Российских железных дорог в ходе укладки вторых путей на Байкало-Амурской магистрали выполнило комплекс работ по защите железной дороги от камнепадов со скал на 12 участках. Специальной металлической сеткой закрыли 250 тыс. квадратных метров крутых склонов в прижимах к стальной колее, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Наиболее опасные участки расположены там, где магистраль проходит через отроги Станового, Буреинского и Сихотэ-Алиньского хребтов. Для строительства пути здесь обустраивались скальные выемки и полувыемки. На таких перегонах железная дорога зачастую вплотную подходит к крупным рекам.
Двухпутный перегон Талума — Дюгабуль на линии Тында — Хани в Амурской области проходит вдоль реки Нюкжа с одной стороны и рядом с отвесным склоном с другой. Чтобы защитить стальную колею, альпинисты смонтировали 64 тыс. квадратных метров металлической сетки на откосы полувыемки. Такое защитное покрытие с тросовой обвязкой, анкерным креплением и устройством камнеулавливающих барьеров исключает падение камней и осыпей со скалы на путь.
Большой объем защитных сооружений смонтирован и в Хабаровском крае — в районе Дуссе-Алиньского тоннеля. Здесь строители укрепили скально-обвальные откосы на перегонах Нальды — Дуссе-Алинь, Солони — Нальды.
На участках, проходящих через хребет Сихотэ-Алинь, защитили от камнепадов перегоны 323 км — Людю, Чепсары — Монгохто и Кенада — Джигдаси. За счет устройства защитных сооружений значительно повысилась безопасность движения поездов. Теперь составы идут по ранее опасным перегонам, где был риск скальных обвалов, осыпей, камнепадов, без ограничения скорости.