Топ-5 торговых партнеров Казахстана

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-октябре 2024 года составил 116,8 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении увеличился на 1,5%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.
Экспорт составил 68,4 млрд долларов, в номинальном выражении на 5,1% больше. Импорт товаров составил 48,4 млрд долларов, в номинальном выражении на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.
Основные страны-партнеры по импорту:
- Россия — 14,3 млрд долларов;
- Китай — 12,3 млрд долларов;
- Германия — 2,3 млрд долларов;
- США — 1,8 млрд долларов;
- Франция — 1,5 млрд долларов.
Основные страны-партнеры по экспорту:
- Италия — 16,4 млрд долларов;
- Китай — 12,2 млрд долларов;
- Россия — 7,5 млрд долларов;
- Нидерланды — 4,4 млрд долларов;
- Франция — 3,2 млрд долларов.