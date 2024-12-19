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Топ-5 торговых партнеров Казахстана

Внешнеторговый оборот РК в январе-октябре составил 116,8 млрд долларов.

Источник: Reuters

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-октябре 2024 года составил 116,8 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении увеличился на 1,5%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.

Экспорт составил 68,4 млрд долларов, в номинальном выражении на 5,1% больше. Импорт товаров составил 48,4 млрд долларов, в номинальном выражении на 3,3% меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Основные страны-партнеры по импорту:

  • Россия — 14,3 млрд долларов;
  • Китай — 12,3 млрд долларов;
  • Германия — 2,3 млрд долларов;
  • США — 1,8 млрд долларов;
  • Франция — 1,5 млрд долларов.

Основные страны-партнеры по экспорту:

  • Италия — 16,4 млрд долларов;
  • Китай — 12,2 млрд долларов;
  • Россия — 7,5 млрд долларов;
  • Нидерланды — 4,4 млрд долларов;
  • Франция — 3,2 млрд долларов.

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