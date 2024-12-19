Топ-5 торговых партнеров Казахстана

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-октябре 2024 года составил 116,8 млрд долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении увеличился на 1,5%, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные Бюро национальной статистики.