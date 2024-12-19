Омским аграриям советуют заменить пшеницу рапсом и соей

Средняя урожайность омской пшеницы оказалась в два с лишним раза выше, чем год назад. Сейчас регион обеспечен зерном более чем на двести процентов от внутренней потребности и готов ее активно экспортировать. Однако везти пшеницу в дальневосточные, питерские или новороссийские порты омичам крайне невыгодно из-за больших расстояний и высоких тарифов. Да и пропускные возможности железных дорог ограничены.
В прежние засушливые годы омская пшеница бойко уходила в соседний Казахстан. Но в 2024-м и там нива оказалась весьма щедрой, в результате чего власти республики установили таможенный барьер для конкурентов, хотя сибирское зерно наполовину дешевле.
— Казахстан ограничил ввоз на свою территорию зерна, товарной и семенной пшеницы любыми видами транспорта с 21 августа по 31 декабря 2024 года, — напомнила начальник отдела карантина растений, качества и безопасности зерна и семенного надзора Россельхознадзора по Омской области Лариса Чернышева.
И это не единственная проблема.
— Дешевое зерно и высокая ключевая ставка могут стать причинами экономических проблем у сибирских аграриев, которые рискуют не рассчитаться по кредитам, — отмечает председатель совета Торгово-промышленной палаты Омской области Максим Чекусов.
— Низкая цена на пшеницу действительно не покрывает затрат на ее производство. Поэтому мы настоятельно рекомендуем аграриям пересмотреть структуру посевных площадей в пользу высокомаржинальных культур — рапса, подсолнечника, сои. Они могли бы обеспечить больше рентабельности, — утверждает региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа.
Впрочем, спрос на омскую пшеницу, отличающуюся высоким качеством, со временем восстановится. К тому же в Горьковском районе открылся модернизированный зерноток, который позволяет хранить 1 500 тонн пшеницы и очищать 120 тонн зерна в час. Так что вопрос с хранением отчасти тоже будет решен.
Кстати.
По словам Николая Дрофы, в этом году в Омской области хорошие показатели сбора овощей и картофеля. Стабильная ситуация в животноводстве. На 1 ноября в хозяйствах региона насчитывалось 313 тысяч голов крупного рогатого скота, 367 тысяч свиней, 6,7 миллиона голов птицы. Кормов заготовлено на два года вперед. Проблем с поставками животноводческой продукции за пределы региона нет.