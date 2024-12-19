Омским аграриям советуют заменить пшеницу рапсом и соей

Средняя урожайность омской пшеницы оказалась в два с лишним раза выше, чем год назад. Сейчас регион обеспечен зерном более чем на двести процентов от внутренней потребности и готов ее активно экспортировать. Однако везти пшеницу в дальневосточные, питерские или новороссийские порты омичам крайне невыгодно из-за больших расстояний и высоких тарифов. Да и пропускные возможности железных дорог ограничены.