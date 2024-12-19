Ядерный ренессанс: будет ли в Беларуси еще одна АЭС

Обсуждаемая в Беларуси возможность строительства второй АЭС отражает общемировой тренд роста генерации атомной электроэнергии. По данным МЭА, недавний пик ее выработки был в 2021 году, а в 2025-м ожидается еще один, связанный с запуском новых мощностей в Китае и Индии, восстановлением французской генерации.
На новой площадке?
Решение о ее возможном строительстве принимается на фоне того, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует мировой двукратный рост производства атомной энергии на период с 2020-го до 2050 годы.
В настоящее время, кроме Беларуси, АЭС эксплуатируются в 32 странах. Еще 30 государств готовятся к их строительству. На начало 2024 года в мире эксплуатировалось более 400 энергоблоков, статус строящихся — у 59. Так что Беларусь стала 33-й страной в мире, обладающей атомной энергетикой.
Заместитель министра энергетики Беларуси Денис Мороз заявил: «Если мы совместно с учеными придем к пониманию, что эти тренды устойчивые, тогда, конечно, технико-экономическое обоснование нам покажет, насколько эффективным может быть либо строительство нового энергоблока атомной станции на существующей площадке, либо создание еще одной станции на новой площадке».
В Минэнерго страны отмечают, что на увеличении доли ядерной энергетики в мировом энергобалансе могут сказываются такие факторы, как надежность, приемлемый уровень затрат по сравнению с другими отраслями энергетики, сравнительно небольшой объем отходов и доступность ресурсов. Это как раз те мотивы, которые влияют на принятие решения о расширении мощностей ядерной энергетики Беларуси.
Парниковый эффект
К тому же потребление энергии в мире растет намного быстрее, чем ее производство. Все острее встает проблема нехватки ископаемых энергоресурсов, а возможности строительства новых гидроэлектростанций весьма ограничены.
Не следует забывать и о борьбе с парниковым эффектом, ведущей к ограничениям на сжигание нефти, газа и угля в процессе производства энергии тепловыми электростанциями.
На эти факторы обращает внимание заместитель директора Департамента по ядерной энергетике — начальник управления организации эксплуатации АЭС и обращения с радиоактивными отходами Минэнерго Беларуси Николай Михайлов. Он считает, что решением является активное развитие ядерной энергетики.
На данный момент четко обозначилась тенденция «ядерного ренессанса» в мире. Все больше стран обращаются к атомной энергетике как к чистому и надежному источнику энергии для решения проблем энергетической безопасности и изменения климата, резюмирует Николай Михайлов.
Немаловажно и то, что находящаяся в эксплуатации белорусская АЭС позволяет стране более эффективно развиваться и противостоять санкциям. В том же Минэнерго подчеркивают, что показатель энергетической самостоятельности Беларуси с учетом БелАЭС составляет 27,5%.
Замещение около 4,5 млрд куб. м газа в год позволяет экономить около $550 млн, что очень существенно для экономики Беларуси с учетом роста спроса на электроэнергию со стороны реального сектора экономики и населения, чему способствует и развитие инфраструктуры электротранспорта.
Возвращение атомной энергетики
В Докладе о глобальном развитии атомной энергетики (WNISR) отмечается, что пик выработки АЭС в абсолютном выражении пришелся на 2006 год (2,66 ПВ*ч), хотя значения последних лет уже вплотную приближались к этому рекорду.
В свою очередь, пик доли АЭС в глобальной генерации электроэнергии пришелся на 1996 год, составив 17,5%, а по другим данным, 17,7%. Но с 2021 года на атомную энергетику приходится не более 10% генерации в мировом масштабе, в 2022 году — 9,2%, в 2023-м — 9,1%.
При этом, сократившись в 2022 году на 4,5%, глобальная выработка электроэнергии на атомных электростанциях в 2023-м выросла на 1,8%, а в абсолютном выражении — на 46 тераватт-часов (ТВт*Ч), что сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в Марокко.
Специализированное издание «Глобальная энергия» отмечает, что ключевой вклад в этот прирост внес ввод в строй новых атомных энергоблоков. Например, в Европе к числу таковых относится третий энергоблок АЭС «Олкилуото» на 1,6 гигаватта (ГВт) «чистой» мощности, крупнейший из действующих в ЕС атомных реакторов, который начал регулярную выработку электроэнергии в апреле 2023 г.
Кроме того, в Китае в 2023 году началась промышленная эксплуатация третьего энергоблока АЭС «Фанчэнган» (1 ГВт), а в США запущен третий энергоблок АЭС «Вогтль» (1,1 ГВт). В Японии произошел перезапуск первого и второго энергоблоков АЭС «Такахама» общей мощностью 1,6 ГВт, которые были остановлены вскоре после аварии на АЭС «Фукусима-1».
Третий энергоблок или вторая белорусская АЭС гармонично впишутся в этот ряд, как и в мировой контекст атомной энергетики, подчеркнув энергетический статус страны.
В докладе МЭА с красноречивым названием «Атомная энергетика и безопасный энергетический переход» отмечается, что такая энергетика является вторым по величине источником энергии с низким уровнем выбросов после гидроэнергетики. Для Беларуси тоже это очень важный мотив расширения атомных энергетических мощностей.
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