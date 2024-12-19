Ядерный ренессанс: будет ли в Беларуси еще одна АЭС

Обсуждаемая в Беларуси возможность строительства второй АЭС отражает общемировой тренд роста генерации атомной электроэнергии. По данным МЭА, недавний пик ее выработки был в 2021 году, а в 2025-м ожидается еще один, связанный с запуском новых мощностей в Китае и Индии, восстановлением французской генерации.

Символично, что подрядчиком строительства АЭС в названных азиатских странах является « Росатом », как и в Беларуси, где, по заявлению в Минэнерго , в следующем году подготовят технико-экономическое обоснование строительства третьего энергоблока или второй АЭС.

Решение о ее возможном строительстве принимается на фоне того, что Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует мировой двукратный рост производства атомной энергии на период с 2020-го до 2050 годы.

В настоящее время, кроме Беларуси, АЭС эксплуатируются в 32 странах. Еще 30 государств готовятся к их строительству. На начало 2024 года в мире эксплуатировалось более 400 энергоблоков, статус строящихся — у 59. Так что Беларусь стала 33-й страной в мире, обладающей атомной энергетикой.

К 2025 году в мире построят еще 49 новых энергоблоков АЭС, мощность которых составит 53,5 ГВт. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 5 новых реакторов. Согласно прогнозу МАГАТЭ, к 2050 году суммарная мощность АЭС в мире вырастет более чем в 2 раза — до 890 ГВт, куда, скорее всего, «вольется» и белорусское наращивание мощности.