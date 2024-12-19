В Самаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте

По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркина, «тарифные ставки должны, с одной стороны, учитывать потребности пассажиров, с другой — давать возможность транспортным компаниям не только перевозить пассажиров, но и выплачивать на должном уровне зарплату сотрудникам».