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В Самаре повысится стоимость проезда в общественном транспорте

В Самаре с первого января 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте при оплате наличными составит 40 ₽ вместо 38 ₽ Об этом сообщили в администрации города.

Источник: Коммерсантъ

Решение о повышении цен принято на заседании тарифной комиссии.

«Члены комиссии, в состав которой входят представители профильных подразделений администрации города и депутаты городской думы, приняли решение о необходимости изменения размера тарифов, применяемых для расчета с пассажирами», — говорится в сообщении мэрии.

При оплате банковской картой цена составит 38 ₽ вместо 35 ₽ Стоимость безлимитной карты — 2 275 ₽ По карте школьника за проезд придется заплатить 19 ₽, по карте студента — 19,5 ₽

По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркина, «тарифные ставки должны, с одной стороны, учитывать потребности пассажиров, с другой — давать возможность транспортным компаниям не только перевозить пассажиров, но и выплачивать на должном уровне зарплату сотрудникам».