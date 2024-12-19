Российский эксперт: энергетический коллапс в Молдове спровоцирует рост цен

«С 2022-го года они [молдавские власти] говорили, что мы вот почти-почти отказались вообще от российского газа. И эти заявления им позволяла делать ситуация, когда они российский газ покупали у посредников. У турецких трейдеров, через третьи руки покупали. Трейдерские структуры говорили: это европейский, потому что мы купили его в Румынии. Но так, а в Румынии как он оказался? Потому что Румыния это газ в достаточной мере не добывает, они сами импортеры. Они покупали просто тот газ, который приходит по “Турецкому потоку”, и перепродавали его Молдавии».