Российский эксперт: энергетический коллапс в Молдове спровоцирует рост цен

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. Громко заявлять о том, что Молдова обходится без российского газа, властям страны позволяли закупки энергоносителя у посредников, хотя фактически это был тот же российский газ, об этом в интервью «Sputnik на русском» рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
«С 2022-го года они [молдавские власти] говорили, что мы вот почти-почти отказались вообще от российского газа. И эти заявления им позволяла делать ситуация, когда они российский газ покупали у посредников. У турецких трейдеров, через третьи руки покупали. Трейдерские структуры говорили: это европейский, потому что мы купили его в Румынии. Но так, а в Румынии как он оказался? Потому что Румыния это газ в достаточной мере не добывает, они сами импортеры. Они покупали просто тот газ, который приходит по “Турецкому потоку”, и перепродавали его Молдавии».
Однако ситуация изменилась, когда Украина заявила о прекращении транзита российского голубого топлива через свою территорию.
«А когда возник риск того, что, в принципе, наш физический газ не будет доходить до Европы в нужном объеме, и вот этих излишков никто не купит и не перепродаст в Молдавии, вот тогда они объявляют чрезвычайное положение», — уточнил Юшков.
По словам эксперта, в Приднестровье поставлялось около полутора-двух миллиардов кубометров российского газа в год. Если эти поставки прекратятся, МГРЭС будет распределять электроэнергию только для собственных нужд, без поставок на правый берег.
«Да, Молдавия, конечно, может электричество купить и у румын, вот, лишив таким образом, кстати, Украину части поставок, но, опять же, это все не штатная ситуация, это все проблемы, это все рост цен, в том числе для конечных потребителей», — подытожил эксперт.
Парламент Молдовы ранее одобрил введение режима чрезвычайного положения в стране из-за энергокризиса. Оно вступило в силу 16 декабря и продлится 60 дней. Режим ЧС в энергосфере введен и в Приднестровье, он действует с 11 декабря сроком на 30 дней.