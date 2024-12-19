Объявили дату открытия скоростной трассы Краснодар — Крымский мост

Ранее мы писали, 130 млрд рублей выделят на строительство обхода Дагомыса. Речь идет в том числе об участке будущей трассы Джубга — Сочи. На него выделят указанную сумму в 2025—2026 годах. Обход Дагомыса станет продолжением уже существующего обхода Сочи. Проект обсуждался властями более пяти лет в качестве дублера перегруженной А-147.