Объявили дату открытия скоростной трассы Краснодар — Крымский мост, сообщает «КП»-Кубань’со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».
Запуск новой магистрали А-289 состоится 22 декабря 2024 года. Ее протяженность составит 119 километров.
Так, на новом скоростном отрезке автомобили смогут разгоняться до 120 км/ч. Максимальное число машин, которое сможет пропустить дорога за сутки — 40 тысяч автомобилей.
Напомним, стоимость строительства новой скоростной трассы Джубга — Сочи оценивается в 1,4 трлн рублей.
Ранее мы писали, 130 млрд рублей выделят на строительство обхода Дагомыса. Речь идет в том числе об участке будущей трассы Джубга — Сочи. На него выделят указанную сумму в 2025—2026 годах. Обход Дагомыса станет продолжением уже существующего обхода Сочи. Проект обсуждался властями более пяти лет в качестве дублера перегруженной А-147.