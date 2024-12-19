В ноябре в Беларуси снова стали строить больше жилья

Всего же за январь — ноябрь в стране построено 33,1 тыс. квартир. В этом году сентябрь стал пиковым в году по новостройкам, когда построили 6 тыс. квартир. В 2023-м за 11 месяцев построенных квартир было больше — 35,1 тыс.