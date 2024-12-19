В ноябре в Беларуси снова стали строить больше жилья

Всего же за январь — ноябрь в стране построено 33,1 тыс. квартир. В этом году сентябрь стал пиковым в году по новостройкам, когда построили 6 тыс. квартир. В 2023-м за 11 месяцев построенных квартир было больше — 35,1 тыс.
С начала 2024 года в эксплуатацию ввели 3304,3 тыс. кв. м общей площади жилья. Для состоящих на учете нуждающихся — 1098,6 тыс. кв. м, или треть от общего объема.
При этом из общего объема введенного жилья для нуждающихся с использованием государственной поддержки построено 685,3 тыс. «квадратов».
На селе введено в эксплуатацию 1266 тыс. кв. м общей площади жилья, или 38,3% от общего ввода по стране.
Больше всего жилья построили в Минской области —1028,8 тыс. «квадратов», в первой тройке также Брестская (526,4 тыс.) и Гродненская (418,3 тыс.) области. Меньше всего построили на Витебщине — 273,2 тыс. «квадратов».