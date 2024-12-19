В Красноярском крае капитально отремонтируют 1,6 тысяч домов

В Красноярском крае капитально отремонтируют 1 683 дома в 2025 году, об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства строительства.
В ведомстве также подвели итоги этого года. За 2024-й в Красноярском крае отремонтировали 783 многоквартирных дома, до конца декабря специалисты завершат работы ещё в более 100 зданиях.
«Чаще всего в этом году обновляли инженерные сети — проведено 505 видов работ по замене холодного, горячего и теплоснабжения. Ещё в 184 домах отремонтировали электрику», — рассказали в министерстве строительства Красноярского края.
Отметим, что с начала действия краевой программы капремонта, с 2014 года, ремонтные работы проведены в 7 904 домах региона. Самостоятельно же нашли подрядчиков и провели капремонт владельцы квартир в 672 домах.