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Подорожание проезда в Крыму — позиция перевозчиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек — РИА Новости Крым. Планируемое повышение стоимости проезда в общественном транспорте в Крыму связано с ростом цен на запчасти, в среднем они выросли на 35%. Также эта мера необходима для повышения зарплат водителям. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал президент ассоциации перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Источник: РИА "Новости"

Накануне общественная палата Крыма одобрила инициативу Ассоциации автомобильных перевозчиков региона об индексации тарифов на проезд в городском, пригородном и междугородном общественном транспорте. В случае повышения тарифов проезд в городском транспорте обойдется крымчанам в 30 рублей при оплате картой и 35 рублей при расчете наличными.

Лудчак отметил, что вопрос повышения цен вызывает споры среди населения.

«То, что люди это не поддерживают, естественно. Разве кто-то из нас поддержал бы повышение стоимости молока, например?» — отметил он.

Эксперт добавил, что повышение цен на перевозки связано с заработной платой водителей и размером МРОТ.

«Я не помню, чтобы было снижение цен на основные составляющие себестоимости — это и детали, и запасные части, топливо, масла, резина, в том числе и заработная плата. С января МРОТ возрастает до 22 тысяч 400 рублей. За два года это увеличение на 35,1%, это значимо», — подчеркнул он.

Даже если перевозчик будет платить минимальную зарплату водителям, то ему все равно придется повышать тарифы, так как увеличение расходов пойдет и на зарплату, и на налоговые платежи, пояснил Лудчак.

По его словам, запчасти в среднем подорожали на 35%.

«На сегодняшний день в структуре себестоимости, по сути, топливо — это порядка 26% частного перевозчика, заработная плата 27−28%, к ней налоговые и лизинговые платежи», — уточнил он.

Кроме того, идет постоянный процесс обновления автопарка, добавил Лудчак. По его словам, через год-два начнется повторный процесс обновления транспорта, потому что срок службы некоторых автобусов подходит к десяти годам. Он отметил, что именно эти три составляющие забирают практически всю выручку с перевозок.

«Следовательно, ни ремонта, ни аренды, ни зарплаты, инженерно-технического персонала — ничего нет. Чтобы выжить, соответственно, урезаются зарплаты. Водители и механики увольняются», — продолжил он.

Президент ассоциации перевозчиков добавил, что многие предприятия приобрели новые автобусы, но они, по его словам, «не работают в таком режиме, как рассчитывается».

«Новый автобус должен работать хотя бы 28 дней в месяц, а они ломаются постоянно. То, что должно работать 40 тысяч, работает десять тысяч, иногда семь. Имею в виду пробег», — пояснил эксперт.

Все эти составляющие привели к тому, что ситуация настолько накалилась.

Лудчак также отметил, что топливо в Крыму на шесть рублей дороже, чем на материке. По его словам, если тариф рассчитывать экономически обоснованно, то для автобусов малого и среднего класса цена могла бы вырасти примерно до 44 рублей, а для автобусов большого класса — порядка 60 рублей. Так что тариф 30−35 рублей, по словам эксперта, невысокий.

«Тариф рассчитывается нормативным способом Госкомитетом по тарифам и ценам на основании статистических данных».

сказал Лудчак

Он подчеркнул, что повышение стоимости проезда решит проблему с запчастями и поможет увеличить доходы. Тогда можно будет компенсировать заработные платы водителей или направить средства на своевременный ремонт транспорта, подытожил Лудчак.