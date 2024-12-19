Подорожание проезда в Крыму — позиция перевозчиков

«Я не помню, чтобы было снижение цен на основные составляющие себестоимости — это и детали, и запасные части, топливо, масла, резина, в том числе и заработная плата. С января МРОТ возрастает до 22 тысяч 400 рублей. За два года это увеличение на 35,1%, это значимо», — подчеркнул он.