В 2025 году вырастет зарплата бюджетников в Башкирии

Она отметила, что в 2027 году средняя зарплата превысит 70 тысяч рублей.
Вопрос о зарплатах сотрудников госучреждений зад один из депутатов Госсобрания. В ответ Светлана Малинская сообщила, что в проекте бюджета на 2025 год заложено, что средняя ежемесячная зарплата таких работников будет составлять 52 тыс рублей. Сейчас она чуть боле 49 тыс рублей.
«Работники бюджетных учреждений перешли на новые условия системы оплаты труда в части изменения окладной части и стимулирующих надбавок. У самих бюджетных учреждений также есть возможность скорректировать уровень зарплаты исходя из бюджетных лимитов и средств, которые окажутся в их распоряжении», — ответила Малинская.
Отметим, что депутаты согласовали бюджет республики на следующий год. В частности, в 2025 году доходы бюджета республики составят 337,5 млрд рублей, а расходы — 441,5 млрд рублей. Часть средств будет выделено из федерального бюджета.