В 2025 году вырастет зарплата бюджетников в Башкирии

Вопрос о зарплатах сотрудников госучреждений зад один из депутатов Госсобрания. В ответ Светлана Малинская сообщила, что в проекте бюджета на 2025 год заложено, что средняя ежемесячная зарплата таких работников будет составлять 52 тыс рублей. Сейчас она чуть боле 49 тыс рублей.