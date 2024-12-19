Еще один международный рейс запустят из Казахстана

Отмечается, что полеты будут совершаться на современных и комфортабельных самолетах A321LR. При этом вылет из Алматы запланирован на 01:30, прибытие во Франкфурт — в 06:55. Обратный вылет в 08:30 с прибытием в 18:55. Минимальная стоимость билета эконом-класса в обе стороны составит от 288 тысяч тенге.