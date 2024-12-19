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Еще один международный рейс запустят из Казахстана

Air Astana открывает новый маршрут в Германию — авиакомпания уже объявила о старте продаж на рейс из Алматы во Франкфурт, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

Источник: t.me/PR_AirAstana

«Air Astana рада объявить об открытии продаж на новый прямой рейс Алматы-Франкфурт, который дополнит действующие рейсы во Франкфурт из Астаны и Уральска. Полеты Алматы-Франкфурт начнутся c 1 июня 2025 года и будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям», — говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

Отмечается, что полеты будут совершаться на современных и комфортабельных самолетах A321LR. При этом вылет из Алматы запланирован на 01:30, прибытие во Франкфурт — в 06:55. Обратный вылет в 08:30 с прибытием в 18:55. Минимальная стоимость билета эконом-класса в обе стороны составит от 288 тысяч тенге.