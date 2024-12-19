Путин пообещал восстановить Курскую область

Глава государства пообещал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) точно выбьют с территории Курской области, после чего можно будет оценивать ущерб. Затем начнется восстановление.
«Уже сейчас выделено на эти цели где-то 108 миллиардов рублей. (…) Все восстановим. И все, кто нуждаются в восстановлении жилья, все будут удовлетворены в этом смысле, получат все, что причитается», — добавил президент.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что сейчас самой сложной задачей для властей Курской области является восстановление населенных пунктов, освобожденных от Вооруженных сил Украины, и налаживание в них мирной жизни.