Забастовка в Сатпаеве: переговоры продолжаются

В собрании также приняли участие аким г. Жезказган Кайрат Шайжанов и аким г. Сатпаев Мурат Бурибаев.
В ходе встречи обсуждались ключевые запросы работников. По итогам собрания было принято решение удовлетворить требование о доначислении к «13-й заработной плате» премиальной части в размере 30% от оклада.
Что касается заработной платы, работодателем были предложены два варианта повышения с 1 января 2025 года:
Вариант 1: Индексация на 8,5% и дополнительные четыре квартальные премии в размере 50 МРП за выполнение производственного плана (в 2025 году — 196 тыс. тенге ежеквартально);
Вариант 2: Индексация заработной платы на 15,6%.
В ходе переговоров Н. Нуриев отметил что дальнейшее резкое необоснованное увеличение зарплат в конечном итоге приведет к неконкурентности и консервации ряда рудников компании, а как следствие и закрытие имеющихся рабочих мест.
Также, для разъяснения предложений была организована встреча с работниками непосредственно на рабочих местах, включая шахты.
По состоянию на 09:00 19 декабря 2024 года переговорный процесс продолжается.
Со стороны компании обеспечивается горячее питание для всех работников.
ТОО «Корпорация Казахмыс» продолжает предпринимать все возможные шаги для скорейшего разрешения ситуации.