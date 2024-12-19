Новый скорый поезд довезет из Перми в Москву за 20 часов

В РЖД с 18 декабря назначили скорый поезд № 85/86 «Москва — Серов». Пассажирский состав начал курсировать через день. Одной из остановок на пути его следования стала Пермь. До Москвы можно будет добраться за 20 часов 09 мин.
Из Перми в Москву скорый поезд № 85 отправляется в 11:21, прибывает на Ярославский вокзал — в 05:30. Стоимость одного билета: плацкарт — 3 983,3 ₽, купе — 6 253,9 ₽, СВ — 16 385,8 ₽ Время в пути.
В обратном направлении время отправления поезда № 86 из Перми — 15:19, прибытие в Серов — 05:32. Стоимость одного билета: плацкарт — 2 735 ₽, купе — 4 988,7 ₽, СВ — 11 644 ₽ Время в пути — 14 часов 13 мин.
Скорый поезд «Москва — Серов» проходит через Владимир, Нижний Новгород, Пермь, Нижний Тагил, Екатеринбург, Верхотурье — всего 22 станции. По Пермскому краю поезд кроме Перми следует без остановок.