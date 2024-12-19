20 уборочных машин поступили в Новосибирск

В Новосибирск поступили 20 новых уборочных машин, изготовленных на минском предприятии. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Максим Кудрявцев.
— Машины уже распределены по дорожным учреждениям города и выйдут на линию, как только пройдут процедуру оформления, — уточнил глава города.
Мэр Новосибирска также добавил, что в текущем году город приобрел 112 единиц техники, и это самая большая закупка за последние годы.
Ранее стало известно, что утром 19 декабря на улицы Новосибирска выехало 224 единицы техники.