Праздничные ярмарки Сочи продлятся до конца января 2025 года

Праздничные площадки разместились в трех районах города: возле дома № 28 на ул. Победы в Лазаревском районе, около площади Флага на ул. Навагинской в Центральном районе, а также рядом с домом № 1 на ул. Ленина в Адлерском районе.
Посетителям предлагают приобрести продукцию местных производителей, новогодние украшения, сувениры и изделия ручной работы. Также гости курорта могут попробовать горячие напитки, выпечку и блины. Территории ярмарок оформлены согласно городской концепции новогоднего декора.
В городе также откроются 22 елочных базара с сертифицированными хвойными деревьями. К праздникам Сочи украсят 93 крупных световых арт-объекта, включая две новые конструкции в виде дерева и еловой шишки. В Адлерском районе установят 26 световых композиций, в Лазаревском и Хостинском — по 11, в Центральном — 45.
На площади Флага разместили главную городскую елку. В районах города появятся еще 15 новогодних елей. Улицы украсят малыми архитектурными формами в виде сказочных персонажей. Праздничное оформление дополнят подсветкой автобусных остановок, изгородей, торговых и санаторно-курортных объектов.