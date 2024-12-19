В Перми стартовал сезон новогодних ярмарок

В краевой столице открылись первые новогодние ярмарки. Они расположились на площади Дружбы и возле ДК имени Солдатова. Время работы ярмарочных шатров — с 11.00 до 19.00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«До 21 декабря ярмарки будут работать возле ДК им. Солдатова и на площади Дружбы. С 28 декабря по 8 января в Перми начнут работу ярмарочные домики, они разместятся в четырех центральных локациях — впервые на Тихом Компросе и бульваре Советской Армии, а также на площади Дружбы и у ДК им. Солдатова», — уточнили в мэрии.
Завтра, 20 декабря, в 15.00 на ярмарке у ДК. имени Солдатова для жителей и гостей города пройдет развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.
А с 24 по 27 декабря на Комсомольском проспекте, 91/2 будет работать еще одна ярмарка.
Пермякам и гостям города предлагают приобрести продукцию от местных фермеров и производителей: мясные деликатесы, молоко, полуфабрикаты. Также полезные сладости, иван-чай, мед и изделия ручной работы.