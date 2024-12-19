В Перми стартовал сезон новогодних ярмарок

«До 21 декабря ярмарки будут работать возле ДК им. Солдатова и на площади Дружбы. С 28 декабря по 8 января в Перми начнут работу ярмарочные домики, они разместятся в четырех центральных локациях — впервые на Тихом Компросе и бульваре Советской Армии, а также на площади Дружбы и у ДК им. Солдатова», — уточнили в мэрии.