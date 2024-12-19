В маневренный жилищный фонд Волгограда включат еще 41 квартиру

Напомним, что в Волгоградской области продолжается переселение жильцов аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ. Так, в Волгограде в рамках программы до сентября 2025 года будут завершены мероприятия по переселению 10 тыс. человек из 253 ветхих МКД. Всего в регионе с 2019 по 2024 год было расселено из аварийного фонда 129 тыс. кв. м жилья, что составило 100% от установленного для субъекта плана.