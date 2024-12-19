В маневренный жилищный фонд Волгограда включат еще 41 квартиру

Как сообщили в администрации Волгограда, планируется приобрести 36 однокомнатных, 3 двухкомнатные и 2 трехкомнатные квартиры. Площадь жилых помещений составит от 28,59 до 66,75 кв. м.
Ранее по итогам открытых конкурсов в областном центре определили поставщиков еще 45 квартир для маневренного фонда. Необходимые контракты заключены.
По условиям муниципальных договоров в предоставляемых квартирах должны быть установлены кухонные плиты и сантехника, а также выполнена чистовая отделка. Перед приемкой жилья сотрудники мэрии проверяют качество выполненных работ, а также его соответствие другим условиям контракта.
После принятия в муниципальную собственность эти помещения будут предоставлять в качестве временного жилья собственникам аварийных домов до момента их расселения. Также квартиры могут предложить тем волгоградцам, у которых жилье пострадало из-за пожаров и других чрезвычайных происшествий.
Напомним, что в Волгоградской области продолжается переселение жильцов аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом РФ. Так, в Волгограде в рамках программы до сентября 2025 года будут завершены мероприятия по переселению 10 тыс. человек из 253 ветхих МКД. Всего в регионе с 2019 по 2024 год было расселено из аварийного фонда 129 тыс. кв. м жилья, что составило 100% от установленного для субъекта плана.