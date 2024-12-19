Стоимость проезда в омских маршрутках повысится до 45 рублей

Согласно информации Om1.ru, цена билета для школьников, студентов и пенсионеров по картам «Омка» составит 40 рублей, а для остальных граждан — 45 рублей. Стоимость фиксирована за наличный и безналичный расчет.
Решение о повышении тарифов было принято советом СРО в связи с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и новые автобусы, а также увеличением лизинговых платежей и налоговых отчислений. Как отметил перевозчик Вячеслав Доронкин, в условиях сложной экономической ситуации изменение цен стало необходимостью для обеспечения финансовой стабильности бизнеса.
Цена за проезд станет больше в транспорте под номерами: 6Н, 30, 31Н, 42, 47Н, 54, 68, 83Н, 97, 117Н, 200, 222, 303, 305, 323, 331, 339, 344, 346, 350, 359, 385, 386, 392, 394, 399, 409, 410, 418, 421, 425, 500, 503, 514.
Напомним, ранее мы писали, что Омск готовится к строительству первого платного моста через Омь за 1,6 млрд рублей.