Стоимость проезда в омских маршрутках повысится до 45 рублей

Решение о повышении тарифов было принято советом СРО в связи с ростом цен на запчасти, горюче-смазочные материалы и новые автобусы, а также увеличением лизинговых платежей и налоговых отчислений. Как отметил перевозчик Вячеслав Доронкин, в условиях сложной экономической ситуации изменение цен стало необходимостью для обеспечения финансовой стабильности бизнеса.