Российский рынок продолжает находится в «зеленой зоне» на фоне «прямой линии» с Путиным

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе торгов на Московской бирже продолжает находится в «зеленой зоне» на фоне проходящих «Итогов года с Владимиром Путиным», свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 14:25 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 1,2%, до 2 438,38 и 747,39 пункта соответственно. В это же время курс юаня к рублю рос на 3,9 коп., до 14,1905 рублей.
Курс доллара на Forex снижался на 1,66 коп, до 103.01 рублей, курс евро терял 1,075 коп, снижаясь до 107,28 рублей, следует из данных ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com на 14:25 мск.
На открытии торгов индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,8%, до 2 428,56 и 744,38 пункта соответственно. При этом курс юаня к рублю на открытии торгов прибавлял 3,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 14,19 рублей.
Московская биржа с 13 июня приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.