Уровень газификации в Беларуси превышает 83%

«Одно из важных направлений, которое развивается в Беларуси для повышения качества жизни населения, — это развитие газовых сетей и подача газа населению. Беларусь является одной из самых газифицированных стран на постсоветском пространстве, да и в целом в мире. Уровень газификации в нашей стране превышает 83%. Это очень высокий показатель. И при этом мы не останавливаемся, а продолжаем развивать тему газификации. За 11 месяцев 2024 года в стране построено и введено в эксплуатацию около 700 км газопроводов, газифицировано природным газом около 12 тыс. квартир и домовладений», — сказал Денис Мороз.
По его словам, в процессе газификации в первую очередь внимание уделяется тем населенным пунктам, которые уже газифицированы.
«Если туда подан газ, мы стремимся к тому, чтобы в этом населенном пункте появилось как можно больше потребителей, которые используют это топливо на нужды отопления и горячего водоснабжения. Если в этом населенном пункте газа нет, тогда приоритетом Министерства энергетики и энергоснабжающих организаций является подача туда электрической энергии, выполнение необходимых реконструкций для того, чтобы в этих населенных пунктах использовать электрическую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения», — отметил замминистра.