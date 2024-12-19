Уровень газификации в Беларуси превышает 83%

«Одно из важных направлений, которое развивается в Беларуси для повышения качества жизни населения, — это развитие газовых сетей и подача газа населению. Беларусь является одной из самых газифицированных стран на постсоветском пространстве, да и в целом в мире. Уровень газификации в нашей стране превышает 83%. Это очень высокий показатель. И при этом мы не останавливаемся, а продолжаем развивать тему газификации. За 11 месяцев 2024 года в стране построено и введено в эксплуатацию около 700 км газопроводов, газифицировано природным газом около 12 тыс. квартир и домовладений», — сказал Денис Мороз.