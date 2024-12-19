В налоговой рассказали, что будет с УСН в 2025 году

О том, что в Беларуси могут изменить предельный размер выручки для «упрощенки», мы писали в середине ноября. Тогда в МНС рассказывали, что предельный размер валовой выручки за год могут увеличить до 1 827 045 рублей, а потолок при использовании «упрощенки» за год могут установить в размере 2 436 060 рублей.