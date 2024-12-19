В налоговой рассказали, что будет с УСН в 2025 году

Так, с 1 января 2025 года предельный размер валовой выручки для применения УСН увеличили с 2 311 250 до 3,5 млн рублей. А для перехода на упрощенную систему налогообложения с 1 января 2026 года — с 1 733 440 до 2 625 000 рублей.
В ведомстве отмечают, что плательщики налога при УСН не смогут применять эту систему налогообложения в 2025 году, если их валовая выручка нарастающим итогом за 2024 год превысила лимит в 2 311 250 рублей.
Кроме этого, с 2025 года будут действовать ограничения на применение УСН в отношении ряда организаций.
Так, эту систему налогообложения не смогут применять организации, у которых есть обособленные подразделения, зарегистрированные в качестве налоговых резидентов иностранных государств. Также это касается предприятий, созданных в результате слияния других организаций, превысивших размер валовой выручки.
О том, что в Беларуси могут изменить предельный размер выручки для «упрощенки», мы писали в середине ноября. Тогда в МНС рассказывали, что предельный размер валовой выручки за год могут увеличить до 1 827 045 рублей, а потолок при использовании «упрощенки» за год могут установить в размере 2 436 060 рублей.