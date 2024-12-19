Tank 300 выдержал испытание Silk Way Rally в Монголии

Тут же раздался глухой бу-бух защитой об землю. Меня встряхнуло, но я прочно держался за руль, а напарника, со смартфоном в одной руке и «роад-буком» — в другой, болтануло на ремне. Затылком я отчетливо ощутил, как походный стул ножкой прилетел в подголовник сзади. В багажнике вещи подпрыгнули к потолку и сыграли в тетрис. Если бы они там не были битком, точно перелетели бы в салон, хотя потом они так делали постоянно.