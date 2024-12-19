С 2025 года материнский капитал на Кубани увеличат до 161 тысячи рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что за прошедшие 5 лет в регионе количество многодетных семей увеличилось на 28%. Сейчас их более 93 тыс., в них воспитывают более 306 тыс. детей. Для них в крае предусмотрено порядка 30 мер соцподдержки. Все выплаты ежегодно индексируются. По словам главы Кубани, в 2024 году на выплаты семьям выделили 22,3 млрд руб., в том числе 16,6 млрд руб. — на ежемесячное пособие в связи с рождением ребенка. Предоставляется также региональный материнский капитал на третьего и последующего ребенка. В 2024 его размер составил 154 тыс. руб., средствами уже воспользовались более 5 тыс. семей. В следующем году его увеличат на 7 тыс. руб. Многодетным семьям на погашение ипотеки предоставляется компенсации за земельные участки в размере 300 тыс. руб.