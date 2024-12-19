Кто в Казахстане больше всех платит налогов

Средняя цена барреля Brent в 2023 году составила $82,49, что на 18,3% ниже уровня 2022 года. Совокупные налоговые выплаты нефтяных компаний из топ-25 снизились на 20% и составили 5,35 трлн тенге, при этом их доля в рейтинге сократилась до 83,2%.