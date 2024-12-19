Кто в Казахстане больше всех платит налогов

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. В 2023 году налоговые поступления в государственный бюджет Казахстана составили более 18,9 трлн тенге, увеличившись на 27,4% по сравнению с 2022 годом.
Однако налоговые выплаты топ-25 иностранных частных компаний сократились на 17,6%, что связано в основном с уменьшением поступлений от нефтедобывающих компаний из-за снижения цен на нефть, указывают исследователи группы NAFT.
Средняя цена барреля Brent в 2023 году составила $82,49, что на 18,3% ниже уровня 2022 года. Совокупные налоговые выплаты нефтяных компаний из топ-25 снизились на 20% и составили 5,35 трлн тенге, при этом их доля в рейтинге сократилась до 83,2%.
Лидеры среди нефтяных компаний:
- ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО) — 3,75 трлн тенге (-17,8%);
- Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В. (КПО) — 978 млрд тенге (-30,1%);
- Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В. (НКОК) — 204,4 млрд тенге (-14,5%).
Остальные секторы показали более скромные результаты. Табачная отрасль вышла на второе место среди секторов с выплатами 363 млрд тенге. Горнодобывающий сектор сократил выплаты на 29,3%, до 244,7 млрд тенге. Торговые компании увеличили налоговые отчисления на 24,5%, до 217,3 млрд тенге.
Несмотря на снижение выплат нефтегазовыми компаниями, их вклад в госбюджет остается ключевым, подтверждая значимость сектора для экономики страны.