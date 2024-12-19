«Казахмыс» предложил своим рабочим два варианта повышения зарплаты

По словам Нурахмета Нуриева, в настоящее время минимальная зарплата уборщика в производственном отделении «Жезказганцветмете» составляет $692. Медианная зарплата на предприятии составляет $1240. Между тем, в области Улытау этот показатель меньше в полтора раза, а в целом по Казахстану — в два раза.