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«Казахмыс» предложил своим рабочим два варианта повышения зарплаты

Руководство компании встретилось с горняками и выдвинуло свои варианты разрешения конфликта.

Источник: Пресс-служба "Казахмыс"

АСТАНА, 19 дек — Sputnik. С бастующими работниками Южно-Жезказганского рудника встретились гендиректор корпорации «Казахмысе» Нурахмет Нуриев, представители отраслевого и местного профсоюзного объединения. В собрании также приняли участие аким г. Жезказган Кайрат Шайжанов и аким Сатпаева Мурат Бурибаев.

По словам Нурахмета Нуриева, в настоящее время минимальная зарплата уборщика в производственном отделении «Жезказганцветмете» составляет $692. Медианная зарплата на предприятии составляет $1240. Между тем, в области Улытау этот показатель меньше в полтора раза, а в целом по Казахстану — в два раза.

Корпорация, добавили в «Казахмысе» планирует индексировать на 8,5% (уровень инфляции) зарплаты после Нового года.

При этом средняя зарплата по корпорации вырастет до $1567, а для работников подземных профессий — до $2484.

«Корпорация “Казахмыс” ежегодно повышает заработные платы с 2020 года. За этот период средний уровень зарплат увеличился на 151%, что соответствует росту в 2,5 раза», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Руководство ТОО «Корпорация “Казахмыс” предложило бастующим горнякам два варианта повышения зарплаты с 2025 года.

  • Первый — индексация на 8,5% и дополнительные четыре квартальные премии в размере 50 МРП за выполнение производственного плана (в 2025 году — 196 тысяч тенге);
  • Второй — индексация заработной платы на 15,6%.

Эти опции были предложены во время встречи председателя правления «Казахмыса» с бригадирами всех рудников Жезказганской производственной площадки.

По итогам встречи рабочим пообещали доначисление к 13-й зарплате премии в размере 30% от оклада.

Переговоры продолжаются, сообщили в пресс-службе компании.

Между тем, в Минтруда заявили, что бастующие нарушают трудовое законодательство, и призвали их к возобновлению работы.