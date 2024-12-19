Бюджет Анапы на 2025 год утвержден в размере 23 млрд рублей

Во время 68-й сессии Совета внесли изменения в герб города, который дополнил ряд элементов. Корона с пятью зубцами над гербом обозначает показатель статуса муниципального округа, а скрещенные мечи символизируют звание города воинской славы. Также установлена мера поддержки для водителей, которые перевозят детей в образовательных учреждениях. Ежемесячно они будут получать выплату в размере 3 тыс. руб.