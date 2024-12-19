Бюджет Анапы на 2025 год утвержден в размере 23 млрд рублей

По словам главы Анапы Василия Швеца, утверждение бюджета на следующий год является историческим максимумом. В 2025 году власти планируют взаимодействовать в таком же конструктивном ключе и реализовывать социальные проекты и усиливать экономику.
Во время 68-й сессии Совета внесли изменения в герб города, который дополнил ряд элементов. Корона с пятью зубцами над гербом обозначает показатель статуса муниципального округа, а скрещенные мечи символизируют звание города воинской славы. Также установлена мера поддержки для водителей, которые перевозят детей в образовательных учреждениях. Ежемесячно они будут получать выплату в размере 3 тыс. руб.
Наталья Рябоконь была назначена на должность вице-мэра, ответственного за социальную политику. Ранее она занимала руководящие позиции в образовательных учреждениях Анапы, а также возглавляла управление образования городской администрации. Также утверждена схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета. В 2025 году таких округов будет 36.