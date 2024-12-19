Путин исключил продление контракта на транзит газа через Украину

Продления контракта на транзит российского газа через Украину уже точно не будет, но «Газпром» это переживет, заявил президент Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Глава государства подчеркнул, что именно украинская сторона отказалась от продления контракта, «хотя получала от нас где-то $700−800 млн в год». «Этого [транзитного] контракта не будет уже, все ясно, но значит, хорошо, мы переживем, “Газпром” это переживет», — сказал Путин.
Вместе с тем президент отметил, что Россия будет наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.
Этот продукт (СПГ. — РБК) будет востребован на мировых рынках. Мы будем продолжать это делать и будем увеличивать нашу долю на мировых рынках СПГ.
Истекающий договор на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.
По условиям контракта «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021—2024-м. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.
В октябре украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина не станет продлевать транзитный договор после 2024 года. «Наша позиция полностью открыта: мы готовимся к нулевому транзиту с 1 января», — также заявил на прошлой неделе украинский министр энергетики Герман Галущенко.
Москва в отличие от Киева готова продолжать транзит через украинскую территорию, говорил в сентябре Путин. Россия может поставлять газ в Европу и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, заявлял он. «В частности, через “Турецкий поток”, может быть, отчасти через “Голубой поток” в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления», — указывал президент.