Путин исключил продление контракта на транзит газа через Украину

По условиям контракта «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа — 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021—2024-м. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины». Размер транзитного тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.