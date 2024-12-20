The Hill: как Украина помогает ускорить развитие оборонных технологий США

Например, американский беспилотник Aerovironment Switchblade 300, являющийся основным продуктом в арсенале армии США, стоит около 80 000 долларов за штуку, тогда как китайский DJI Mavic 3, широко применявшийся ВСУ в первый год боевых действий, стоит всего 1700 долларов. Впоследствии украинские фирмы разработали дроны, которые можно распечатать на 3D-принтере и которые стоят всего 300−400 долларов. Для сравнения, один 155-мм артиллерийский снаряд обходится в 3000 долларов.