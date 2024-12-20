The Hill: как Украина помогает ускорить развитие оборонных технологий США

Инновации, появившиеся в ходе сражений, сформировали поле боя таким образом, что американские компании могут учиться, адаптироваться и использовать их для преодоления разрывов в стоимости, производстве и развитии технологий, говорится в статье.
Например, американский беспилотник Aerovironment Switchblade 300, являющийся основным продуктом в арсенале армии США, стоит около 80 000 долларов за штуку, тогда как китайский DJI Mavic 3, широко применявшийся ВСУ в первый год боевых действий, стоит всего 1700 долларов. Впоследствии украинские фирмы разработали дроны, которые можно распечатать на 3D-принтере и которые стоят всего 300−400 долларов. Для сравнения, один 155-мм артиллерийский снаряд обходится в 3000 долларов.
Противокорабельная крылатая ракета Harpoon американского производства стоит порядка 2,25 млн долларов, тогда как морской беспилотник Magura V5 украинского производства, сыгравший ключевую роль в уничтожении надводных кораблей, обходится в 10 раз дешевле — около 240 000 долларов.
Украинский опыт в области инноваций на поле боя и оперативного прототипирования может дополнить возможности США и позволить обеим странам более эффективно решать проблемы военного времени, считает Харрис.
Например, беспилотники, разработанные украинскими фирмами, могут массово производиться в США, что значительно сократит расходы и повысит доступность. Такое масштабирование не только поддержит оборону Украины, но и укрепит готовность США к будущим конфликтам, особенно против технологически продвинутых противников, таких как Китай, считает автор.
На его взгляд, Пентагон, сотрудничая с украинской стороной, получит доступ к новейшим проверенным в боевых условиях технологиям, которые простимулируют инновации и позволят сохранить конкурентное преимущество на мировом рынке вооружений.
При этом правительство США, по мнению автора, должно оптимизировать политику экспортного контроля, чтобы облегчить передачу чувствительных технологий. Это позволит беспрепятственно обмениваться интеллектуальной собственностью, сохраняя при этом гарантии национальной безопасности.
Конфликт на Украине показал, что характер ведения войны быстро меняется, и в ее основе теперь лежат технологии и адаптивность. И США не могут позволить себе отставать в этой революции, пришел к выводу Харрис.