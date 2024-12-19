На Кубани собирают десятую часть всего зерна в стране

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань играет особую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В регионе собирают 10% российского зерна. В этом году урожай достиг 13,8 млн т зерна, в том числе 10,3 млн т пшеницы. Этого достаточно для обеспечения внутреннего рынка края, страны и экспортных потребностей. С начала 2024 года регион поставил на международные рынки свыше 6 млн т зерна. Кубань занимает второе место в России по производству молока — 1,7 млн т ежегодно. Особое внимание уделяется развитию селекции.