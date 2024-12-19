На Кубани собирают десятую часть всего зерна в стране

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции рассказал, что сельское хозяйство является одной из ключевых отраслей экономики России. Страна входит в число трех крупных экспортеров продовольствия на мировой рынок. По пшенице Россия занимает первое место. В 2023 году был собран рекордный урожай — 148 млн т зерна, а в этом будет 130 млн т.
Глава государства также подчеркнул, что ключевой задачей является улучшение качества жизни в сельской местности. Он заявил, что государство продолжит работу по укреплению социальной сферы в деревнях, включая системы здравоохранения, образования и культуры, а также по привлечению квалифицированных кадров.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань играет особую роль в обеспечении продовольственной безопасности. В регионе собирают 10% российского зерна. В этом году урожай достиг 13,8 млн т зерна, в том числе 10,3 млн т пшеницы. Этого достаточно для обеспечения внутреннего рынка края, страны и экспортных потребностей. С начала 2024 года регион поставил на международные рынки свыше 6 млн т зерна. Кубань занимает второе место в России по производству молока — 1,7 млн т ежегодно. Особое внимание уделяется развитию селекции.
Для повышения престижа сельскохозяйственных профессий в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в крае открыли два кластера: «Виноградарства и виноделия» — на базе Анапского сельскохозяйственного техникума и «Росток Кубани» — на базе Ладожского многопрофильного техникума. В регионе разработаны модели подготовки квалифицированных кадров для нужд сельского хозяйства, которые соответствуют ожиданиям конкретных работодателей. Учебные заведения сотрудничают с более чем 220 сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами. На их базе студенты проходят практику, что позволяет им сразу после окончания обучения найти работу по специальности.