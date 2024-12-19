В Краснодаре введут тариф на ливневое водоотведение

Предприятия и организации будут привлечены к финансированию развития, реконструкции и модернизации систем ливневого водоотведения. При этом уровень финансирования из городского бюджета не уменьшится. Установление тарифа позволит утвердить для МКУ «Городские сети ливневой канализации» инвестиционную программу по развитию сетей ливневой канализации. Она будет включать в себя строительство, реконструкцию и модернизацию этих систем. В администрации отметили, что это улучшит ситуацию с ливневым водоотведением и поможет избежать затопления отдельных районов города во время дождей. Кроме того, это нововведение позволит провести реконструкцию системы водоотведения по балке реки Осечки, стоимость которой превышает 7 млрд руб. Благодаря этому будет решена проблема подтоплений при осадках на территории площадью более 330 га, прилегающей к Ростовскому шоссе на участке от улицы имени Ягодина до поселка Колосистый.