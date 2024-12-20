Нацбанк опустил курс евро и поднял курс доллара на 20 декабря перед выходными

В Национальном банке изменили курсы валют на 20 декабря 2024 года, пятницу. В итоге курс доллара и курс российского рубля потяжелели в валютной корзине, а курс евро заметно понизился перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 20 декабря, Национальным банком установлены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,4720 белорусского рубля, 1 евро — 3,6140 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,3802 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 19 декабря, подросли курс доллара и курс российского рубля, а вот курс евро упал и довольно серьезно.
В денежном выражении на 20 декабря, пятницу, валютные курсы изменены таким образом: курс 1 доллара США повысился на 0,0006 белрубля, курс 1 евро понизился на 0,0292 белрубля, курс 100 российских рублей подрос на 0,0028 белрубля.
Тем временем белорус хотел ввезти в страну золотой велосипед за 62 тысячи рублей.