Симоньян рассказала, как YouTube «облизывал» RT за миллиардный просмотр

Симоньян отметила, что RT пользовался большим успехом на платформе, получал награды за достижения и привлекал внимание представителей YouTube, которые приглашали сотрудников телеканала на международные конференции для обсуждения их успеха. Она подчеркнула, что видеохостинг зарабатывал на рекламе, размещаемой на канале RT. Однако внезапно все ресурсы телеканала были заблокированы, включая её личный аккаунт.