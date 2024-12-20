Бессараб: с 1 января минимальный больничный составит 737 рублей в день

Размер выплат по временной нетрудоспособности увеличится в России с 1 января и составит 737,75 рубля в день. Как рассказала aif.ru член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, на рост этого пособия повлияет размер МРОТ.
«Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, независимо от того, сколько человек проработал, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, которое с 1 января 2025 года установлено в размере 22 440 рублей», — отметила парламентарий.
Бессараб объяснила, что минимальные выплаты по временной нетрудоспособности в размере 737,75 рубля в день получат те, чей стаж составляет менее полугода, а также те, у кого в результате расчетов такое пособие окажется ниже данного значения.
Парламентарий добавила, что максимальные выплаты по больничному в 2025 году составят 5673,97 рубля в день. В 2024 году эта цифра ниже — 4039,72 рубля.
Ранее Бессараб в беседе с aif.ru назвала предложение о выплатах 13-й пенсии ко дню рождения невыполнимым в настоящее время.