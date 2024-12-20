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МВФ указал на сильное частное потребление и быстрый рост зарплат россиян

Большую часть 2024 года российская экономика находилась в состоянии перегрева.

Международный валютный фонд (МВФ) отметил ускоренный рост зарплат в России, как сообщила директор по коммуникациям фонда Джули Козак.

Согласно её словам, этот рост обусловлен высоким уровнем частного потребления, который поддерживается напряжённым рынком труда, ростом заработных плат и активным увеличением объема кредитования.

Козак добавила, что ситуацию также стимулируют «значительные корпоративные инвестиции».

Представитель МВФ подчеркнула, что большую часть 2024 года российская экономика находилась в состоянии перегрева. В январе 2025 года фонд намерен пересмотреть свои прогнозы по экономическому росту России.

В октябре МВФ сообщал, что в 2024 году доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности (ППС) составит 3,55%, что позволило стране занять четвёртое место в мировом рейтинге, опередив Японию, чей показатель равен 3,38%.

На первых местах рейтинга расположились Китай, США и Индия, а пятое место заняла Япония.

Ранее экономист Анна Анисимова выразила мнение, что экономика России демонстрирует медленный, но устойчивый рост, чему способствуют активные торговые отношения с Китаем и Индией.