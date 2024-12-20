Оба проекта были реализованы ещё в бытность премьер-министром Японии Синдзо Абэ (смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года). После ухода Абэ с поста премьер-министра раньше срока российско-японские отношения испортились окончательно. Нынешний премьер-министр Японии Сигэру Исиба является апологетом создания «азиатского НАТО». При этом рейтинг действующего правительства Японии во главе с Исибой падает уже третий месяц подряд с момента формирования кабмина, уровень поддержки и уровень недоверия правительству сравнялись.