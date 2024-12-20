Японский бизнес бросает последние проекты на Дальнем Востоке

Японский бизнес покидает последние проекты на Дальнем Востоке. АО «РЖД Медицина» приобрело у японской компании её долю в совместном предприятии «Эр энд Эм Медицинский центр», созданном в апреле 2020 года для реализации проекта центра превентивной медицины и диагностики в Хабаровске. В ближайшее время японцы выйдут и из состава учредителей ООО «Джей Джи Си Хокуто Медсервис» во Владивостоке (проект реабилитационного центра), сообщает ИА PrimaMedia.
Оба проекта были реализованы ещё в бытность премьер-министром Японии Синдзо Абэ (смертельно ранен во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля 2022 года). После ухода Абэ с поста премьер-министра раньше срока российско-японские отношения испортились окончательно. Нынешний премьер-министр Японии Сигэру Исиба является апологетом создания «азиатского НАТО». При этом рейтинг действующего правительства Японии во главе с Исибой падает уже третий месяц подряд с момента формирования кабмина, уровень поддержки и уровень недоверия правительству сравнялись.
ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и японская корпорация Marubeni учредили в Хабаровске совместное ООО для реализации проекта создания медицинского центра на базе «Клинической больницы “РЖД-Медицина” города Хабаровск». Общий объем инвестиций по проекту оценивался в более 1 млрд рублей. Центр был официально открыт 14 сентября 2023 года, но участие японской стороны в проекте к тому моменту уже было сведено чисто к формальностям.
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По данным ЕГРЮЛ, первоначально учредителями ООО «Эр энд Эм Медицинский центр» выступили TGV Investment Co., Ltd (Токио, Япония) и АО «РЖД — Инфраструктурные проекты» (Москва, структура РЖД) — 74% и 26% соответственно. Почти три года (с 1 декабря 2020 года) компанию возглавлял японский менеджер Тогасаки Такаши, в августе 2023 года его сменила россиянка Мария Комогорцева. К тому моменту уже было понятно, что японская сторона выходит из проекта.
В ноябре 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее РЖД выкупить долю японской компании в СП. 18 декабря 2024 года «РЖД Медицина» стало собственником 74% долей, принадлежавших японской компании. Таким образом, на данный момент проект стал полностью российским.
По данным финансовой отчетности, ООО «Эр энд Эм Медицинский центр» за четыре года так и не вышло на прибыльность — выручка в 2023 году составила 11,222 млн рублей, чистый убыток — 4,815 млн рублей.
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Японский бизнес формально ещё остаётся в учредителях ООО «Джей Джи Си Хокуто Медсервис», созданном в июле 2017 года во Владивостоке для создания амбулаторного реабилитационного центра. По данным ЕГРЮЛ, 70% долей ООО принадлежит JGC Corporation (Йокогама, Япония), 30% — Hokuto Social Medical Corporation (Обихиро, остров Хоккайдо, Япония). По факту, одним из учредителей центра являлось Общество социально-медицинской помощи «Хокуто» в лице доктора Камада Хадзимэ. Специализация медицинского центра «Хокуто» — реабилитация после инсультов, эндопротезирования, травм и переломов.
ООО «Джей Джи Си Хокуто Медсервис» почти пять лет возглавлял японский менеджер Осима Масао, но 1 августа 2023 года его сменила россиянка Светлана Денисова. Эта компания также не стала прибыльной — выручка в 2023 году составила 13,439 млн рублей, чистый убыток — 5,815 млн рублей.
Олег КЛИМЕНКО.