Новосибирская область увеличивает траты на спорт до ₽9 миллиардов в 2025 году

В интервью юнкорам Сиб.фм Сергей Ахапов сообщил, что в 2024 году бюджет на спорт уже достиг рекордной отметки в 8 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на строительство новых спортивных объектов, поддержку спортсменов и функционирование спортивных учреждений. Особое внимание было уделено подготовке спортсменов высшей квалификации, на эти цели было выделено более 1,5 миллиарда рублей.