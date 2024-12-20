Новосибирская область увеличивает траты на спорт до ₽9 миллиардов в 2025 году

Новосибирская область продолжает демонстрировать приверженность развитию спорта, увеличивая финансирование отрасли. По словам министра спорта региона Сергея Ахапова, в 2025 году на эти цели будет направлено свыше 9 миллиардов рублей. Это станет новым рекордом для региона и позволит продолжить реализацию масштабных проектов по строительству спортивных объектов и подготовке спортсменов всех уровней.
В интервью юнкорам Сиб.фм Сергей Ахапов сообщил, что в 2024 году бюджет на спорт уже достиг рекордной отметки в 8 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на строительство новых спортивных объектов, поддержку спортсменов и функционирование спортивных учреждений. Особое внимание было уделено подготовке спортсменов высшей квалификации, на эти цели было выделено более 1,5 миллиарда рублей.
В 2025 году финансирование спортивной отрасли не только сохранится на высоком уровне, но и будет увеличено, сообщил министр. По словам Ахапова, общий объем средств, выделенных на спорт, составит более 9 миллиардов рублей. Эти средства будут направлены на развитие спортивной инфраструктуры, подготовку спортсменов и поддержку спортивных учреждений.
Особое внимание будет уделено подготовке будущих спортсменов в рамках областных программ. На эти цели планируется направить почти 2,5 миллиарда рублей.