В Тулунском районе построят ГОК на месторождении редких металлов

Инвестиционный совет Иркутской области под председательством главы правительства региона Константина Зайцева на заседании поддержал проект по созданию горно-обогатительного комбината в Тулунском районе. Он необходим для освоения участка месторождения «Большетагнинское», пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, инициаторы проекта намерены производить ниобиевый концентрат и продукты из него (феррониобий), которые используются в трубопрокатной отрасли. Планируемая мощность производства — до 20 тысяч тонн ниобиевого концентрата и до 10 тысяч тонн феррониобия. В создание производства планируют вложить 29 млрд рублей до 2029 года. Будет создано 520 новых рабочих мест.
Соглашения между инициаторами проекта и правительством региона будут заключены в ближайшее время.
«Заключение инвестсоглашения позволит инициаторам проектов получить дополнительную региональную меру поддержки — оформить государственный или муниципальный земельный участок в аренду без торгов. Такая мера поддержки существует в Иркутской области уже давно, а два года назад мы внесли изменения в законодательство и снизили требования к инвестпроектам по объему вложений. В итоге за два года мы одобрили 18 новых проектов, которые получили право на оформление земли без торгов в аренду», — отметил Константин Зайцев.
Он также подчеркнул, что наличие подходящего земельного участка — одно из важнейших условий для инвестора при выборе региона размещения, и правительство Приангарья готово помогать в этих первых шагах.