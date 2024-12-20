В Тулунском районе построят ГОК на месторождении редких металлов

«Заключение инвестсоглашения позволит инициаторам проектов получить дополнительную региональную меру поддержки — оформить государственный или муниципальный земельный участок в аренду без торгов. Такая мера поддержки существует в Иркутской области уже давно, а два года назад мы внесли изменения в законодательство и снизили требования к инвестпроектам по объему вложений. В итоге за два года мы одобрили 18 новых проектов, которые получили право на оформление земли без торгов в аренду», — отметил Константин Зайцев.