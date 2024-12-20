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В мкрн «Мичуринский» появится новая дорога

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская администрация ищет подрядчика для разработки проектно-сметной документации новой дороги.

Источник: РИА "Новости"

Она пройдет от ул. Волжская вдоль жилого дома по ул. Апрельская, 5И, с выходом на ул. Кутузова.

На строительство дороги планируется выделить 17 миллионов 227 тысяч рублей. Подрядчика выберут в январе. Победитель торгов должен будет:

— провести полный комплекс инженерных изысканий;

— предусмотреть технологическими решениями безопасность дорожного движения для транспорта и пешеходов;

— предусмотреть мероприятия для маломобильных групп;

— предусмотреть вынос инженерных сетей и коммуникаций, устройство освещения, благоустройство, озеленение, снос строений и сооружений, попадающих в зону строительства;

— учесть строительство ливневой канализации;

— определить, нужно ли вдоль дороги поставить шумозащитные экраны;

— согласовать с заказчиком количество полос.

Работы должны будут завершиться до конца октября 2025 года, сообщает «Градостроительный вестник».