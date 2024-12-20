В мкрн «Мичуринский» появится новая дорога

Она пройдет от ул. Волжская вдоль жилого дома по ул. Апрельская, 5И, с выходом на ул. Кутузова.
На строительство дороги планируется выделить 17 миллионов 227 тысяч рублей. Подрядчика выберут в январе. Победитель торгов должен будет:
— провести полный комплекс инженерных изысканий;
— предусмотреть технологическими решениями безопасность дорожного движения для транспорта и пешеходов;
— предусмотреть мероприятия для маломобильных групп;
— предусмотреть вынос инженерных сетей и коммуникаций, устройство освещения, благоустройство, озеленение, снос строений и сооружений, попадающих в зону строительства;
— учесть строительство ливневой канализации;
— определить, нужно ли вдоль дороги поставить шумозащитные экраны;
— согласовать с заказчиком количество полос.
Работы должны будут завершиться до конца октября 2025 года, сообщает «Градостроительный вестник».