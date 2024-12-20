Хуснуллин: в строительной отрасли не хватает 200−400 тыс. человек

В строительной отрасли России наблюдается кадровый дефицит, который, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, составляет от 200 до 400 тысяч человек. Об этом он сообщил в интервью РБК.
Хуснуллин отметил, что точное число определить сложно, так как оно зависит от дальнейшего развития экономики. Основной причиной нехватки специалистов он назвал рост объемов строительства, который опережает темпы увеличения производительности труда.
В сентябре 2024 года, Хуснуллин оценивал нехватку кадров в строительной сфере в 200 тысяч человек.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину заплатить задним числом налоги за 8 лет проживания в неоформленном доме, чтобы подать пример другим гражданам.