Рост цен на челябинских заправках продолжился

На АЗС Челябинской области средние цены на автомобильное топливо к концу прошлой недели выросли на 14 копеек, литр бензина стал стоить 57,12 ₽ Наибольшее подорожание наблюдалось в последнюю неделю у дизельного топливо. Его средняя цена на челябинских заправках выросла на 24 копейки, достигнув уровня в 68,08 ₽ за литр. Литр бензина АИ-95 подорожал на 16 копеек — 56,59 ₽ Бензин марки АИ-92 вырос в цене на 14 копеек — 57,12 ₽, а бензин марки АИ-98 и выше сменил свои средние ценники на 79,35 ₽ за литр (плюс 7 копеек).