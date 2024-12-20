Почти 26 тысяч пачек сигарет изъяты из продажи в Приангарье

«Кроме того, по местам продажи обнаружены и изъяты около 2,1 тысячи электронных сигарет, вейпов, а также других устройств для испарения табачного раствора, которые не имели акцизных марок», — рассказали в пресс-службе приангарского МВД, уточнив, что за торговлю непонятно где и как сделанными курительными смесями было «возбуждено 44 уголовных дела и составлено 23 административных протокола».
К слову, курильщики — не единственные, кто, сам того не подозревая, регулярно (наверное) покупает подделки. В Приангарье, как сообщалось ранее, в текущем году было изъято более 54 тысяч литров контрафактного алкоголя.