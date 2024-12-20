Экономист Задорнов рекомендовал россиянам положить 1 млн рублей на вклад

Экономист и бывший руководитель банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов заявил, что наибольшую доходность при вложении 1 млн рублей обеспечит банковский вклад. Об этом он рассказал в интервью «РБК Инвестиции».
Задорнов рекомендовал размещать средства на банковском депозите в надежном учреждении на срок шесть месяцев. Он также отметил, что хранение средств в наличных долларах в 2025 году теряет смысл из-за ожидаемого ослабления рубля.
Эксперт подчеркнул, что при среднем уровне дивидендной доходности качественных компаний в 13−15% и ставках по вкладам на уровне 25% годовых выбор в пользу депозитов становится очевидным.
Между тем крупнейшие банки России начали поднимать ставки по вкладам, ожидая, что Центробанк повысит ключевую ставку на заседании 20 декабря.